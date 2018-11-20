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Жителя Комсомольска-на-Амуре будут судить за фиктивный больничный

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Суд Комсомольска-на-Амуре рассмотрит уголовное дело 59-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат на работе. Его приятель, сотрудник больницы, оформил листок нетрудоспособности на два месяца.

Гражданин принес фиктивный бюллетень в отдел кадров и получил в качестве пособия по временной нетрудоспособности 91 тыс. рублей. Заподозрив неладное, руководство предприятия поручило службе безопасности проверить подлинность больничного.

Полученную информацию передали полицейским. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, пишет ИА «Хабаровский край сегодня». Ему грозит штраф или исправительные работы.

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