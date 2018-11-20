Законопроект о переименовании двух областей на Украине рассмотрят в КС

Верховная рада Украины с третьей попытки направила в Конституционный суд (КС) страны законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

Как пишет «РИА Новости», 20 ноября в пользу этого решения проголосовали 239 парламентариев, а необходимый минимум для проведения экспертизы по инициативе в Конституционном суде составляет 226 голосов.

В 2016 году власти страны переименовали город Днепропетровск в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий в рамках реализации закона о декоммунизации. Однако переименование областей осложнено упоминанием названий регионов в конституции Украины, и для этого требуется внести поправки в Основной закон.

В случае положительного заключения экспертизы КС, депутаты смогут рассмотреть этот законопроект, однако для первого чтения инициативе необходима поддержка минимум в 226 голосов, а для второго — 300 голосов.

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» был принят на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР. В мае 2018-го президент страны Петр Порошенко сообщил, что в рамках выполнения требований законопроекта за три года в стране снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. При этом в ноябре глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович потребовал «быстро и решительно» декоммунизировать Крым и Донбасс.