Могерини рассказала о роли «жесткой силы» ЕС

Евросоюз (ЕС) не намерен превращаться в конкурирующий с НАТО альянс, объединение европейских стран — политический союз, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Как передает 20 ноября «РИА Новости», Могерини отметила, что у ЕС «есть определенная «жесткая» сила», которую развертывают, координируясь с НАТО и ООН. Но у Брюсселя в сфере обороны нет «идеи замены» и дублирования, подчеркнула Могерини после переговоров с главами минобороны стран Евросоюза.

Собственные усилия Евросоюза в области обороны дополняют силы НАТО, добавила дипломат, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС не дублировать функции альянса в вопросах собственной обороны. Он напомнил, что Североатлантический альянс остается фундаментом европейской безопасности.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать в ЕС единую армию, которая будет полностью независима от США и будет заниматься в том числе вопросами кибербезопасности. Инициативу поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин назвал понятным и естественным желание ЕС, а противником и критиком этой инициативы стал президент США Дональд Трамп.