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«Золотые парашюты» отменили в Тынде до июня 2020 года

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Депутаты Тынды в Амурской области отменили «золотые парашюты» до 1 июня 2020 года. Бывший мэр Евгений Черенков, а также экс-председатель гордумы Любовь Шестак и ее заместитель Юрий Горожанкин остались без пожизненных пенсий.

За отмену «золотых парашютов» проголосовали коммунисты, партия «Единая Россия» воздержалась. Члены фракции ЛДПР не пришли. На заседании присутствовали горожане, информирует asn24.ru.

Напомним, дефицит бюджета Осы Пермского края стал причиной инициативы об отмене всех выплат депутатам гордумы. Такую идею высказал депутат от ЛДПР Максим Рожков.

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