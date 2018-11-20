Прямой эфир

Стало известно о желании «Лос-Анджелес Гэлакси» сохранить Ибрагимовича в команде

0
Фото: Global Look Press/Julian Avram/Icon Sportswire
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский ФК «Лос-Анджелес Гэлакси» намерен сохранить в команде нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Football Italia.

По словам технического директора клуба Йована Кировского, в команде работают над тем, чтобы шведский футболист остался в клубе.

«Он лучший игрок, который пришел в американскую лигу. Он всегда хочет выигрывать и забивать. <…> Забить столько голов и отдать столько голевых передач в его возрасте после травмы в «Манчестер Юнайтед» просто невероятно. Есть много отличных игроков, но никто не похож на него», — заявил Кировский и добавил, что контракт футболиста истекает через год.

37-летний Ибрагимович провел за «Лос-Анджелес» в 2018 году 25 матчей, в которых забил 22 гола. Ранее стало известно, что игроком заинтересовались «Милан» и «Реал». За «Милан» Ибрагимович выступал с 2010 по 2012 год, в составе команды он провел 85 матчей и забил 56 голов. Он помог «Милану» завоевать Суперкубок Италии и выиграть чемпионат страны в 2011 году. Также форвард выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 год. В составе команды Испании он становился чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ибрагимович оставил автограф на лбу фаната
Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017