Стало известно о желании «Лос-Анджелес Гэлакси» сохранить Ибрагимовича в команде

Американский ФК «Лос-Анджелес Гэлакси» намерен сохранить в команде нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Football Italia.

По словам технического директора клуба Йована Кировского, в команде работают над тем, чтобы шведский футболист остался в клубе.

«Он лучший игрок, который пришел в американскую лигу. Он всегда хочет выигрывать и забивать. <…> Забить столько голов и отдать столько голевых передач в его возрасте после травмы в «Манчестер Юнайтед» просто невероятно. Есть много отличных игроков, но никто не похож на него», — заявил Кировский и добавил, что контракт футболиста истекает через год.

37-летний Ибрагимович провел за «Лос-Анджелес» в 2018 году 25 матчей, в которых забил 22 гола. Ранее стало известно, что игроком заинтересовались «Милан» и «Реал». За «Милан» Ибрагимович выступал с 2010 по 2012 год, в составе команды он провел 85 матчей и забил 56 голов. Он помог «Милану» завоевать Суперкубок Италии и выиграть чемпионат страны в 2011 году. Также форвард выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 год. В составе команды Испании он становился чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.