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Житель Тульской области провалился в траншею и сломал позвоночник

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Житель города Болохово в Тульской области провалился в яму, которую не засыпали рабочие после замены труб. Мужчина получил компрессионный перелом позвоночника и колото-резаную рану на ноге.

Как сообщает ИА «Тульские новости», по факту случившегося следователи проводят проверку. Уже установлено, что котлован ничем не обозначили, ограждений никаких не было. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

В городе Коврове Владимирской области в октябре ребенок упал в котлован. Семилетний мальчик повредил лицо о торчащую арматуру и был госпитализирован. Его мать написала заявление в полицию, началась процессуальная проверка. 

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