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Сотрудников астраханского цирка заподозрили в получении взятки

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Уголовное дело возбудили в отношении и.о. финансового директора Астраханского государственного цирка и директора гостиницы цирка. Их подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 16 ноября 2018 года они получили взятку в размере 85 тыс. рублей от местного жителя. Он просил дать ему возможность вести бизнес по продаже напитков, мягких игрушек и продуктов питания в цирке и при этом не заключать договор на оказание услуг.

Как уточняет «Астрахань-24», во время передачи денег сотрудников цирка задержали. Операцию по задержанию проводили представители отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Астрахани. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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