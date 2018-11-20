Сотрудников астраханского цирка заподозрили в получении взятки

Уголовное дело возбудили в отношении и.о. финансового директора Астраханского государственного цирка и директора гостиницы цирка. Их подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 16 ноября 2018 года они получили взятку в размере 85 тыс. рублей от местного жителя. Он просил дать ему возможность вести бизнес по продаже напитков, мягких игрушек и продуктов питания в цирке и при этом не заключать договор на оказание услуг.

Как уточняет «Астрахань-24», во время передачи денег сотрудников цирка задержали. Операцию по задержанию проводили представители отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Астрахани. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.