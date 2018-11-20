Новогодняя версия фильма «Дэдпул-2» выйдет в конце года

Киностудия 20th Century Fox опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер фильма Once Upon A Deadpool («Однажды с Дэдпулом»), который является новогодней версией картины «Дэдпул-2».

Сцены с шутками для взрослых из Once Upon A Deadpool были вырезаны, но картина всё равно выйдет с возрастным рейтингом PG-13 (к просмотру будут допущены зрители от 13 лет). Для создания новогодней версии оригинальный фильм «Дэдпул-2» был смонтирован заново с отдельно снятыми рождественскими сценами. На основной сюжет они никак не повлияют.

В России фильм выйдет в прокат 3 января. Как сообщает «Российская газета», кинокомпания обещает, что с каждого проданного билета один доллар будет пожертвован фонду борьбы с онкологическими заболеваниями.