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Новогодняя версия фильма «Дэдпул-2» выйдет в конце года

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Фото: youtube.com/20th Century Fox
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Киностудия 20th Century Fox опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер фильма Once Upon A Deadpool («Однажды с Дэдпулом»), который является новогодней версией картины «Дэдпул-2».

Сцены с шутками для взрослых из Once Upon A Deadpool были вырезаны, но картина всё равно выйдет с возрастным рейтингом PG-13 (к просмотру будут допущены зрители от 13 лет). Для создания новогодней версии оригинальный фильм «Дэдпул-2» был смонтирован заново с отдельно снятыми рождественскими сценами. На основной сюжет они никак не повлияют.

В России фильм выйдет в прокат 3 января. Как сообщает «Российская газета», кинокомпания обещает, что с каждого проданного билета один доллар будет пожертвован фонду борьбы с онкологическими заболеваниями.

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