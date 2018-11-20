На военном полигоне на Украине произошел взрыв

Неизвестное взрывное устройство сработало на общевойсковом полигоне в Ровенской области Украины, сообщает пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в своем Facebook.

ЧП произошло во вторник, 20 ноября. Один военнослужащий получил ранение, его эвакуировали в ближайший госпиталь.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте работают силовики и представители прокуратуры.

В июле сообщалось, что на полигоне в Ровенской области Украины во время тактических учений погибли четверо военных. По предварительным данным, были нарушены меры безопасности, в результате чего взорвался миномет.