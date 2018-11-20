Экс-солист группы «На-На» Левкин выразил соболезнования в связи со смертью Осина

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин выразил соболезнования в связи с кончиной певца Евгения Осина и посетовал на то, что вынужден находиться на кладбище, а не на выступлении артиста в концертном зале.

«Очень жаль, потому что жить, творить он мог бы еще очень долго», — приводит слова Левкина телеканал «Звезда».

Исполнитель также добавил, что творчество Евгения Осина навсегда останется «светлым пятном в нашем веке». Экс-солист «На-На» напомнил и о том, что когда-то работал вместе с Осиным, записав с ним совместную композицию «Не надо, не плачь».

Евгений Осин скончался 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 20 ноября.