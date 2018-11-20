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Программа помощи больным ВИЧ в Оренбуржье получила президентский грант

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Президентский грант получила программа по оказанию паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным в Оренбургской области. Инициатор проекта — местная некоммерческая организация «Новая жизнь».

Как уточняет РИА «Оренбуржье», волонтеры рассчитывают за год поддержать 600 инфицированных и 250 их родных и близких. Проект начался в регионе 1 ноября и должен продлиться до 20 ноября 2019 года. Он будет работать в районах с высокой пораженностью вирусом. К ним относятся Оренбург, Орск, Новотроицк, Ясненский городской округ и Домбаровский район.

Члены НКО хотят обучить основам ухода за тяжелобольными специалистов, волонтеров и родственников, создать мобильные бригады по оказанию многопрофильных услуг пациентам. В их число входит облегчение физических страданий больных, консультирование родственников, помощь в решении социально-экономических и юридических проблем, психологическая и моральная поддержка. Предполагается, что за этот год команда проведет не менее 15 тыс. приемов.

Ранее сообщалось о новой мере, которую разработал Минздрав РФ: ВИЧ-инфицированные, планирующие переезд в другой регион страны, смогут получить полугодовой запас лекарств по месту своей прописки.

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