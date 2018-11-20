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Госдума одобрила введение электронного военного билета

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о введении персональной электронной карты как документа воинского учета. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента во вторник, 20 ноября. 

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Документ будет содержать следующие сведения: ФИО, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и другие данные воинского учета, предусмотренные законом. 

По словам главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова, карте присвоят высокую степень защиты.

Военнослужащих не обязуют получать новый документ, отменять выдачу военного билета не планируется. 

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что нововведение поспособствует повышению эффективности системы воинского учета и мероприятий по подготовке мобилизации. 

Ранее 20 ноября Госдума приняла законопроект о масштабной реформе судопроизводства. Новые поправки направлены на упрощение судебного процесса

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