В МАМТе прозвучат произведения для скрипки и контрабаса

Концерт, главными героями которого станут скрипка и контрабас, пройдет 2 декабря в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В Музыкальной гостиной прозвучат произведения Иоганнеса Матиаса Шпергера и Джованни Боттезини — двух корифеев контрабаса XVIII и XIX веков. В их сочинениях контрабас выступает в дуэте со скрипкой, альтом и вторым контрабасом. Солирующие скрипки прозвучат в двойном концерте Иоганна Себастьяна Баха.

В вечере примут участие заслуженная артистка России Наталья Фролкина (первая скрипка оркестра театра), солист группы первых скрипок Александр Леонтьев, альтистка Алина Голубо и контрабасисты Александр Парсаданов, Алексей Манаков и Алексей Нистратов.