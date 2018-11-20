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В МАМТе прозвучат произведения для скрипки и контрабаса

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Фото: пресс-служба МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
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Концерт, главными героями которого станут скрипка и контрабас, пройдет 2 декабря в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В Музыкальной гостиной прозвучат произведения Иоганнеса Матиаса Шпергера и Джованни Боттезини — двух корифеев контрабаса XVIII и XIX веков. В их сочинениях контрабас выступает в дуэте со скрипкой, альтом и вторым контрабасом. Солирующие скрипки прозвучат в двойном концерте Иоганна Себастьяна Баха.

В вечере примут участие заслуженная артистка России Наталья Фролкина (первая скрипка оркестра театра), солист группы первых скрипок Александр Леонтьев, альтистка Алина Голубо и контрабасисты Александр Парсаданов, Алексей Манаков и Алексей Нистратов.

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