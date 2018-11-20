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Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции Евросоюза в Азовском море

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил вопрос о «конкретных мерах» Евросоюза по ситуации в Азовском море в Министерство иностранных дел.

«Здесь давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать Министерство иностранных дел», — приводит слова Пескова РБК во вторник, 20 ноября.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригрозила рассмотреть конкретные меры в отношении Москвы из-за ситуации в Азовском море. Задержание судов, по ее мнению, влияет не только на экономику Украины, но и на суда с европейскими флагами.

«Россия — не член ЕС, и нам эти замечания не нужны. Насколько мне известно, и Украина не член Евросоюза. При этом Азовское море является внутренним морем двух этих государств. Непонятно, с какого бока Европейский союз вмешивается в этот вопрос», — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями».

Он отметил, что Евросоюз «пытается опять ублажить своего главного союзника — американцев», поэтому позволяет себе подобные заявления.

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«Когда суда наши захватывают, это считается между делом. А здесь их сразу заволновало, что cтали устраивать досмотры. Пусть занимаются внутренними проблемами Европейского союза и не лезут в наши дела», — отметил сенатор.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года после захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с 10 членами экипажа на борту. У моряков изъяли документы и запретили покидать пристань в Бердянске, а само судно намеревались продать на аукционе. 29 октября рыбаков обменяли на семерых украинских моряков с задержанного Россией судна ЯМК-0041. Капитан «Норда» пока остается на территории Украины.

Москва назвала действия Киева морским терроризмом и усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря в соответствии с международным морским правом. В ответ украинские пограничники обвинили Россию в проведении жесткой политики задержания и осмотра судов. Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в этом регионе и перебросил туда два бронекатера, морской буксир и поисково-спасательное судно.

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