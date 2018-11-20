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Школа «Проектный лидер» появится в Рязанской области

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В Рязанской области планируют создать школу «Проектный лидер», деятельность которой будет направлена на создание продуктивной среды в сфере образования. Такое поручение дал глава региона Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области, которое состоялось во вторник, 20 ноября.

«Деятельность школы «Проектный лидер» будет направлена на создание продуктивной образовательной среды, ориентированной на развитие проектного мышления у молодых рязанцев», — приводит слова губернатора РИА «7инфо».

Любимов выразил мнение, что в регионе не хватает специалистов с необходимыми знаниями и навыками, способных предложить нестандартное и эффективное решение сложных задач.

Глава региона предложил создать пять-шесть команд из школьников, студентов и членов молодежного правительства области, а курировать их назначить руководителей исполнительных органов государственной власти. Предполагается, что таким образом молодые люди будут осваивать методы управления проектами и приобретать новые знания.

Результатом работы станет разработка и реализация ведомственных проектов по решению наиболее актуальных задач. Лучшие из них пройдут защиту, а авторы инициативы будут награждены.

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