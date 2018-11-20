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ПФР наказал вызвавшего в отделение умершую пенсионерку сотрудника

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Пенсионный фонд России (ПФР) подверг дисциплинарному наказанию сотрудника, который вызвал скончавшуюся пенсионерку из Самары для получения пособия на ее собственные похороны. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 20 ноября.

Ранее житель Самары опубликовал в своем профиле в Facebook копию письма из ПФР на имя его тещи, которая умерла в мае 2018 года. В письме ведомство приглашало женщину прийти в отделение фонда, чтобы получить социальное пособие на погребение. Для этого ей нужно было бы принести паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

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Сообщается, что в ПФР инцидент назвали ошибкой из-за сбоя в работе программно-технического комплекса службы работы с клиентами. Неполадки произошли в составлении списков обратившихся за подобной выплатой людей.

«При работе со списками граждан, обратившихся за пособием на погребение, и списком умерших граждан специалистом управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары была допущена ошибка… К специалисту, допустившему ошибку, применено дисциплинарное взыскание», — заявили изданию в ПФР.

В ведомстве также отметили, что подобный инцидент оказался не единичный. Сотрудники фонда отправили исправленные версии писем и официальные извинения.

Помимо этого, собеседник добавил, что пособие на погребение уже доставили родственникам. Оно составило 5,5 тыс. рублей, хотя в письме говорилось о доплате в 139 рублей из-за индексации пособия.

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