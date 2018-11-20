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Памятник богослову и философу Марджани открыли в Казани

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В Казани при участии главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось открытие памятника известному татарскому богослову и философу Шигабутдину Марджани.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Минниханов поздравил присутствующих с праздником Мавлид ан-Наби – рождением Пророка Мухаммеда и отметил вклад Марджани в просвещение татарского народа. Президент республики также выразил благодарность тем, кто принимал участие в реализации проекта.

Скульптуру установили в рамках празднования 200-летия со дня рождения Марджани. Автором проекта стал Баки Урманче. Монумент изготовили из белого мрамора, а на плитах выгравировали изречение философа и богослова: «Истина и праведный путь превыше всего». Об этом пишет InKazan.ru.

Также на церемонии открытия присутствовал первый президент республики и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он отметил, что Шигабутдин Марджани является гордостью и богатством татарского народа, труды которого будут изучать еще очень долго.

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