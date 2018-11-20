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Проверки начались в школах Самары после массового отравления детей

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Во всех школах Самары проведут комплексную проверку всей системы организации питания. Выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, а виновные наказаны. Подобное поручение дала глава Самары Елена Лапушкина после массового отравления учеников школы № 81.

Сейчас в самом учреждении Роспотребнадзор проводит проверку, отобраны пробы питьевой воды и продуктов питания. Также проверяется предприятие, которое обслуживало школу. Проверку ведут и следственные органы. Карантин в учебном заведении продлен.

Как уточняет НИА «Самара» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, образовательный процесс в школе приостановили 16 ноября, после того как у 14 детей и одного взрослого нашли острую кишечную инфекцию. Шесть учеников пришлось госпитализировать. Школьников перевели на дистанционную форму обучения.

Ранее сообщалось о том, что на карантин закрыли гимназию в Нижнем Новгороде. Решение было принято из-за вспышки желудочно-кишечного заболевания. Устанавливаются источники отравления детей.

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