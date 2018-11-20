Предпринимателя в Новосибирске будут судить за инсценировку ограбления

Новосибирский бизнесмен пытался уклониться от выплаты долга своему партнеру с помощью инсценировки ограбления. Мужчину будут судить за заведомо ложное сообщение о преступлении.

По версии следствия, предприниматель договорился со знакомым и организовал постановочное нападение на самого себя. Момент инсценированного разбоя был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на соседнем доме. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в отношении него было совершено преступление.

Предприниматель рассчитывал, что после инсценировки ему не придется отдавать партнеру по неофициальному бизнесу заемные средства в размере 2 млн рублей, сообщает vn.ru. Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».