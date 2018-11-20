Подозреваемый в убийстве пенсионерки задержан в Орле

В Орле сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 74-летней женщины, тело которой было обнаружено в квартире в Северном районе города.

Как сообщает сайт СУ СКР по Орловской области, оперативникам удалось установить личность подозреваемого в убийстве и задержать его. Им оказался ранее судимый местный житель. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Тело пенсионерки с множественными телесными повреждениями было обнаружено в воскресенье, 18 ноября, в квартире. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть».

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 19 ноября, стало известно о том, что суд арестовал пенсионерку из Ростова-на-Дону. Женщина подозревается в убийстве троих родственников, в том числе восьмилетнего мальчика.