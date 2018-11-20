Тюменский омбудсмен проверит информацию об избиениях в детском саду

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области взял на контроль информацию об избиениях в детском саду № 125 в Тюмени. Речь идет о рассказе родителей воспитанников детсада о том, что детей бил их же одногруппник, но делал это с санкции воспитателя.

Как заявил ИА «Ура.ру» детский омбудсмен Андрей Степанов, часто подобные сообщения бывают очень эмоциональными. По итогам проверки информация подтверждается не всегда.

Ранее местные СМИ опубликовали рассказ одного из родителей о том, что воспитатель группы этого детского сада назначил в ней «старшего», которому дозволялось бить непослушных ребят. После публикации воспитатель уволилась.

В администрации детсада от комментариев отказываются. В городском департаменте образования агентству не удалось получить оперативный комментарий. А в региональном управлении СК сказали, что подобных обращений от родителей к ним не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Саратовской области заведующую детским садом оштрафовали за негуманное отношение к ребенку — она заперла мальчика в актовом зале в качестве меры наказания.