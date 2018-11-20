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День моржа отметят в Нарьян-Маре

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В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе в субботу, 24 ноября, отметят экологический праздник – День моржа.

Как сообщает пресс-служба администрации НАО, празднество состоится в центре города на площади Марад Сей. Одним из основных событий станет танцевальный поединок «Танцующий на зубах», который пройдет в формате флешмоба. Команды-участники должны будут продемонстрировать зрителям тематический танец, посвященный моржу.

День моржа в НАО будут отмечать в шестой раз. Праздник посвящен атлантическому подвиду моржа, который является уникальным видом экологического региона Баренцева моря. Эти млекопитающие входят в Красную книгу РФ и НАО, а также в международный список охраняемых видов. Об этом пишет ИА FlashNord.

По информации экспертов, атлантический подвид моржа является самым уязвимым животным на территории Баренцева моря.

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