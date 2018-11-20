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Ярославская область увеличит расходы на защиту окружающей среды

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Почти 160 млн рублей предусмотрено в бюджете Ярославской области на защиту окружающей среды в 2019 году. Финансирование увеличат по нескольким программам.

Значительные средства заложены на мероприятия, которые необходимо провести для очистки озера Неро. Затраты предусмотрены на укрепление берегов в Рыбинке. Планируется увеличение расходов на обеспечение населения качественными коммунальными услугами, а также развитие лесного хозяйства. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Отдельные средства будут заложены на региональную программу комплексной системы обращения с отходами. На госпрограмму по охране окружающей среды планируется потратить 160 млн рублей, это на 96 млн рублей больше, чем было предусмотрено в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Ярославской области направят дополнительные средства в размере 1,5 млрд рублей на экологическое развитие. Средства пойдут на строительство и реконструкцию очистных сооружений на Волге.

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