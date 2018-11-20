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Верховный суд подтвердил законность провоза вещей, помимо ручной клади

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Верховный суд отклонил жалобу авиакомпании «Победа», которая просила ограничить размер бесплатной ручной клади. Таким образом, пассажирам разрешается брать в салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и ряд других вещей. 

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«Апелляционную жалобу отклонить», — сказала судья ВС РФ Галина Манохина во вторник, 20 ноября, передает «Интерфакс».

Генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков не согласился с таким решением. 

«Мы считаем, что каждый клиент, приходя на борт авиакомпании, имеет право на гарантированное место на багажной полке для его ручной клади», — цитирует его слова пресс-служба «Победы».

Калмыков отметил, что перед началом полетов была опрошена корпорация Boeing, которая и определила максимальные габариты ручной клади для каждого клиента в 36x30x27 см. В компании считают, что именно такой объем ручной клади позволяет безопасно и гарантированно разместить ее в салоне.

«А нам законодатель говорит, что мы должны, помимо ручной клади, пускать в салон еще кучу вещей, которые запрещено измерять и взвешивать. Мы спрашиваем — как это обеспечить? Нам говорят — как хотите, но не ограничивайте пассажиров в их «хотелках», — добавил гендиректор. 

По его словам, авиакомпания преследует не коммерческий интерес, а руководствуется требованиями безопасности.

«У нас четкая позиция: хотите перевозить с собой багаж — сдавайте его в багажный отсек. В салон берите только необходимую ручную кладь, которую мы сможем гарантированно разместить и безопасно перевезти», — сказал он.

Также он добавил, что сейчас авиакомпания просто не может выполнить требование Минтранса, так как в салоне нет места для «неизмеряемых предметов». Журналистам «РИА Новости» Калмыков сообщил, что если авиакомпания получит отказ по надзорной жалобе, то они будут вынуждены поменять правила перевоза ручной клади.

«Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10х10х10 см; всё остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», — сказал он агентству.

Также он добавил, что сейчас авиакомпания просто не может выполнить требование Минтранса, так как в салоне нет места  для «неизмеряемых предметов». В интервью «РИА Новости» Калмыков сообщил, что если авиакомпания получит отказ по надзорной жалобе, то они будут вынуждены поменять правила перевоза ручной клади.

5 ноября вступили в законную силу новые правила провоза ручной клади в салонах самолетов. Авиаперевозчикам разрешили реализовывать невозвратные «безбагажные» билеты, в которые не входит право бесплатного провоза багажа, но входит бесплатный провоз ручной клади, минимальный объем которой 5 кг. Так, пассажирам было разрешено брать с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вещами, верхнюю одежду, букет цветов, питание для ребенка во время полета, товары, приобретенные в зоне duty free, и другие предметы. Раньше в список бесплатных для перевозки предметов входили только ноутбук, мобильный телефон и зонт.

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