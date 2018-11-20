Власти Франции завершили следствие по делу терактов в Париже

Во Франции завершилось расследование серии терактов в январе 2015 года в Париже и столичном пригороде Монруже, жертвами которых стали 17 человек. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на радиоканал France Inter.

Расследование вели четверо судей-следователей из подразделения по борьбе с терроризмом. По завершении производства дело будет передано в суд. Ожидается, что судебные слушания могут длиться три месяца и начнутся уже «в течение следующего года».

В связи с различными обвинениями в причастности к терактам под следствием находятся 14 человек. Также на троих человек выданы международные ордеры на арест. По сведениям властей, эти лица покинули Европу и отправились в зону боевых действий в Сирии и Ираке, чтобы присоединиться там к исламистским террористическим группировкам.

Серия терактов, подготовленная радикальными исламистами, была совершена во французской столице в период с 7 по 9 января 2015 года. 7 числа произошло нападение на редакцию Charlie Hebdo, в результате которого были застрелены 12 человек. Ответственность за атаку позднее взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ).

В следующие дни сообщник боевиков Амеди Кулибали убил в пригороде Парижа сотрудника полиции, а также напал на магазин, застрелив четырех человек. Оставшиеся в живых стали его заложниками. Террорист заявлял, что действует от имени радикальной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).