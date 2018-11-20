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Москвичи попрощались с певцом Евгением Осиным

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Фото: официальный сайт Евгения Осина
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Российского певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 20 ноября. На траурной церемонии присутствовало множество друзей, коллег и поклонников музыканта. 

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Среди представителей российского шоу-бизнеса проводить артиста пришли телеведущая Дана Борисова, поэт Александр Шаганов, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, а также певцы Алексей Крылов, Феликс Царикати и Марат Крымов. 

«Такие артисты должны жить долго, чтобы дарить нам счастье, но, к сожалению, так не происходит», — приводит слова Разина «РИА Новости»

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он автор знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и др.

Артист скончался 17 ноября в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. По мнению Даны Борисовой, которая в последнее время помогала Осину бороться с алкоголизмом, он стал жертвой своей гордыни.

Ранее в ноябре было опубликовано обращение певца к его последней безответной любви— журналистке Виктории Петровой.

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