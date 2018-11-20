Археологи собрали сосуд из найденных на раскопках черепков в Пскове

Сосуд-рукомойник смогли собрать археологи из фрагментов, которые были найдены при раскопках в Пскове. Старинный предмет восстановили в камеральной лаборатории.

Археологические исследования проводились на пересечении улиц Свердлова и Советской возле каменных стен Псковской крепости. Работы были связаны с благоустройством улицы Свердлова. Специалисты обнаружили фрагменты старинного сосуда-рукомойника. Из них удалось воссоздать целое изделие, сообщает Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в центре Пскова было обнаружено старинное кладбище. Около 120 погребений нашли под слоем асфальта. Ученые считают, что кладбище расположилось на месте еще более старого некрополя.