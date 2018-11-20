Лавров оценил попытки наделить техсекретариат ОЗХО атрибутивными функциями

Попытки наделить технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивными функциями — это авантюра, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Она происходит «в грубейшее нарушение Конвенции по химическому оружия», отметил министр, передает 20 ноября «Интерфакс». Эти намерения противоречат позиции большинства государств, участвующих в Конвенции, сказал министр в ходе выступления на общем собрании Российского совета по международным делам в Москве.

19 ноября в Гааге началась Генеральная конференция ОЗХО, на ней будет обсуждаться возможность наделения организации атрибутивными полномочиями. Они позволят определять виновного или предположительно виновного в применении химоружия. В настоящее время ОЗХО может только определять, применялись ли запрещенные вещества в том или ином случае.

Накануне постпред России при организации Александр Шульгин связал инициативу наделить ОЗХО атрибутивными полномочиями с антироссийской политикой.

12 октября Шульгин заявил, что порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств грубо нарушается сотрудниками Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике.