Боярский считает бессмысленным деление людей на «сильный» и «слабый» пол

Народный артист России Михаил Боярский считает бессмысленной дискуссию о «слабом» и «сильном» полах. Такое мнение актер выразил, комментируя вывод немецкого издания Eurasisches Magazin о том, что в России «сильным полом» являются женщины, а не мужчины.



«Я считаю, что каждая женщина по-своему хороша и по-своему беззащитна, равно как и мужчины. Разные все. Всё зависит от обстоятельств, от времени, в котором мы живем, от семейного положения и так далее. Так что этот вопрос не имеет право на утверждение», — заявил Боярский в эфире НСН.

Журналисты утверждают, что россиянок отличают целеустремленность и сила духа. Они совмещают работу и быт, борются за свои права и ценности, в то время как российские мужчины склонны утешаться алкоголем и табаком, когда падают духом.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на «вымирание мужиков» в стране. По его словам, на сегодняшний день в республике около 80% из числа подлежащих призыву в армию молодых людей имеют отсрочку.