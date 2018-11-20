Дворец детского творчества в Ставрополе признали лучшим в России

Ставропольский Дворец детского творчества признали лучшим в России по итогам всероссийского конкурса. Об этом сообщает администрация Ставрополя.

Награждение было организовано в Санкт-Петербурге. Директору Дворца детского творчества Ларисе Козловой как эффективному руководителю вручили памятный знак. На торжественном мероприятии она поделилась со своими коллегами опытом в сфере работы, пишет NewsTracker.

16 октября сообщалось о том, что лучшим детским туристическим событием признали фестиваль котовской неваляшки. Таковы итоги регионального конкурса Russian Event Awards. Свои проекты на нем презентовали конкурсанты из 26 регионов России.