Самовыдвиженцу Ищенко отказали в регистрации кандидатом на пост главы Приморья

Краевая избирательная комиссия отказала самовыдвиженцу Андрею Ищенко в регистрации кандидатом на пост главы Приморья. Об этом 20 ноября сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на председателя комиссии Татьяну Гладких.

По ее словам, проверка документов, которые предоставил Ищенко, выявила ряд существенных нарушений. Как уточняет газета, в его документах содержится «11 пересечений» в подписях депутатов муниципальных образований с другими кандидатами, а еще два человека, подписавшихся за самовыдвиженца — не депутаты вовсе. Поэтому из 147 подписей комиссия сочла две подписи недостоверными, а 11 — не засчитала.

Между тем Гладских напомнила, что для преодоления порога кандидату нужно предоставить не менее 140 подписей в свою поддержку.

Кроме того, издание отметило, что Ищенко не предоставил информацию о своем имущественном положении, а также о положении детей.

16 сентября сообщалось, что законодательное собрание Приморского края назначило повторные выборы губернатора на 16 декабря. Постановление поддержали большинство депутатов. Сроки избирательных действий будут сокращены на одну треть.