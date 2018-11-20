Продукты марок «Петелинка» и «Пава-пава» признаны лучшими товарами года

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, получила сразу две премии «Товар года». Награды достались бренду «Петелинка» в категории «Куриное мясо» и бренду мяса индейки «Пава-Пава» в номинации «Экологически чистое мясо».

«Петелинка» на протяжении более 10 лет является брендом № 1 на московском рынке, а с марта 2018 года марка стала лидером и на рынке Санкт-Петербурга. Под этим брендом выпускаются только безопасные и качественные продукты, удовлетворяющие всем требованиям покупателей. Уникальные технологии позволяют максимально сохранить природную пользу в готовых продуктах, а новинки в ассортиментной линейке создаются на основе тщательного изучения спроса. По данным «Черкизово», уровень узнаваемости бренда «Петелинка» в России превышает 35%.

«Всегда приятно получить награду «Товар года» как знак доверия к качеству продукта и свидетельство ежедневного выбора потребителей», — отметили представители компании на вручении премии.

«Пава-Пава» — самый молодой бренд в портфеле «Черкизово». Полученная им премия в номинации «Экологически чистое мясо» — не случайность. «Черкизово» производит мясо индейки в Тамбовской области, которая занимает первое место в рейтинге экологически чистых регионов России. Всего за полтора года существования на рынке марка сумела стать брендом № 1 в категории «индейка» в Москве и Санкт-Петербурге.

Премия «Товар года» присуждается наиболее популярным товарам массового спроса и хорошо известна во всех регионах России. Авторитет награды подтвержден ее высоким статусом — конкурс проходит при поддержке Национальной торговой ассоциации, Московской международной бизнес-ассоциации, Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы. Опыт проведения конкурса показывает: лауреаты премии не на словах, а на деле являются признанными лидерами потребительского рынка.

Приоритет «Черкизово» — качественная и безопасная продукция, что подтверждается признанием потребителей и профессионалов рынка. Ранее в этом месяце продукция группы получила семь медалей по итогам международного конкурса «Гарантия качества – 2018». Итоги конкурса были озвучены в Совете Федерации 8 ноября, во Всемирный день качества. Продукция группы была удостоена четырех золотых и трех серебряных медалей в номинациях «Продукция из мяса птицы» и «Мясная продукция». Цель конкурса «Гарантия качества – 2018» — выявление продуктов высокого качества и популяризация традиционных продуктов.

«Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В 2017 году она произвела около 1 млн т мясной продукции. Преимущество компании — вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах.