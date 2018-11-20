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Жителей Алтайского края осудят за контрабанду леса на 500 млн рублей

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В Алтайском крае в суд переданы уголовные дела по факту контрабанды леса в Среднюю Азию. Обвиняемые пытались вывезти древесину на сумму свыше 500 млн рублей.

По версии следствия, злоумышленники организовали отправку леса в Среднюю Азию железнодорожным транспортом. На ресурсы были составлены фиктивные международные контракты. Всего планировалось перевезти более 70 тыс. кубометров древесины. Об этом сообщает altapress.ru.

Помимо контрабанды леса, руководительнице фирмы и ее сообщнику вменяют уклонение от обязанностей по возвращению денег за экспортированные материалы на сумму около 300 млн рублей. Уголовные дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по факту контрабанды древесины на сумму 580 млн рублей.

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