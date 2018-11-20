«Алые паруса» номинированы на онлайн-премию «Самый ОК»

Ежегодный праздник «Алые паруса», который Пятый канал проводит для выпускников петербургских школ, стал претендентом на премию «Самый ОК» в номинации «Онлайн-концерт года». Об этом 20 ноября сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

По промежуточным итогам голосования, «Алые паруса» опережает соперников по количеству просмотров. Победители получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети «Одноклассники» среди других сообществ.

В рамках первой в России онлайн-премии популярных форматов интернет-контента пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут голосовать за лучшие в 2018 году медиапроекты, созданные отечественными организациями или отдельными личностями. Победители будут выбраны в семи номинациях.

Голосование в рамках премии «Самый ОК» продлится до 10 декабря. Принять в нем участие можно на сайте «Одноклассники», а также в приложениях ОК для iOS и Android.

В 2016 году «Алые паруса» уже побеждали на конкурсе BEA World в номинации «Лучшее городское событие в Европе».

«Алые паруса» появились в 1968 году и проводились ежегодно. В 1979 году традиция прервалась, но в 2005 году ее возродили по инициативе банка «Россия».

В 2018 году праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня. В нем приняли участие выпускники из более чем 30 регионов России, а также зарубежных стран. Хедлайнером концерта на Неве стал рэпер Баста. Всего трансляцию по всем каналам (на официальном сайте Пятого канала, в YouTube-канале и соцсетях) посмотрели 8,325 млн человек — на 40% больше, чем годом ранее.