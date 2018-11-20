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Проводится проверка после госпитализации воспитанников детдома Саянска

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В Иркутской области начата доследственная проверка по факту госпитализации 13 воспитанников Саянского детского дома-интерната. Возможно, будет возбуждено уголовное дело о халатности. 

В больницу с 6 по 11 ноября поступили семеро детей с кишечной инфекцией, которые в настоящее время продолжают лечение. 12 ноября еще шесть мальчиков оказались в медучреждении с подозрением на это же заболевание, но их диагноз не подтвердился. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

На прошлой неделе Роспотребнадзор начал проверку информации об отравлении в гимназии № 25 в Благовещенске. По некоторым данным, пострадали дети трех классов начальной школы. Несколько человек госпитализированы, остальные проходят лечение дома.

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