Пожизненно осужденный вышел по УДО и напал на собутыльника

Жителя Уфы, который ранее отбывал пожизненное наказание, но был освобожден условно-досрочно, подозревают в новом преступлении. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила пресс-служба МВД по республике Башкортостан.

По версии следствия, 63-летний подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире вместе со своими знакомыми. В какой-то момент между ним и другим мужчиной произошел конфликт, в результате которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом в живот.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый задержан.

16 ноября сообщалось, что жительница города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе убила своего мужа из-за некачественно проведенного ремонта. Супруги вместе употребляли спиртное. Через какое-то время произошел конфликт из-за ремонта, в результате которого женщина нанесла своему мужу удар ножом в область грудной клетки.