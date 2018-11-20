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Больницу в Мурманске проверят после жалоб на массовое отравление

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Прокуратура проведет проверку в Мурманской областной детской больнице после жалобы местных жителей. Родители сообщили о массовом отравлении в инфекционном отделении.

Информацию одна из местных жительниц опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, сначала рвота наблюдалась у нескольких малышей, но вскоре признаки отравления проявились у многих маленьких пациентов и их родителей. Горожанка пожаловалась на работу медицинского персонала, сообщает ИА «Би-порт».

По данному факту прокуратура Мурманской области проведет проверку. Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию, размещенную в социальной сети. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарных требований в работе отделения и организации приготовления пищи.

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