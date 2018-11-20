Школу в Челябинской области закрыли из-за превышения родона

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в школе № 18 города Златоуст Челябинской области и обнаружили превышение уровня родона в спортивном зале. Этот газ радиотоксичен и канцерогенен, попадая в организм, он может стать причиной возникновения рака легких. Допустимый уровень содержания родона составляет менее 200 Бк/м³, в спортзале он превышен в два раза.

Как сообщили сайту 1obl.ru в пресс-службе УФССП, в марте 2017 года администрации школы было направлено письмо с предложением устранить нарушения. В частности, было предложено уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию. Предложения были проигнорированы.

Суд постановил приостановить работу образовательного учреждения с 12 ноября 2018 года на 90 суток. В понедельник, 19 ноября, пристав ознакомил администрацию школы и постановлением о возбуждении исполнительного производства и убедился в том, что занятия в спортзале не ведутся.

Сейчас на двери зала висит объявление, предупреждающее об опасности нахождения в помещении. Его снимут, когда будут устранены нарушения и уровень родона снизится.