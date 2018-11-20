Более 140 дел возбуждено по нарушениям при строительстве Восточного

По фактам нарушений при строительстве космодрома Восточный возбуждено более 140 уголовных дел. Как сообщил 20 ноября представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ущерб от преступлений составил 10 млрд рублей.

«С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более тысячи человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд», — сказал он во время интервью на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Среди выявленных нарушений: затягивание сроков строительства, крупные хищения бюджетных средств, несоблюдение строительных норм и правил.

«Были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии», — рассказал Куренной.

По его словам, всего по разным статям осуждены 50 человек с 2014 года. В этом году уже вынесены приговоры в отношении 27 человек. Куренной подчеркнул, что строительство второй очереди космодрома находится под пристальным вниманием.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках выплат рабочим и возможном срыве сроков строительства.