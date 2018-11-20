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Более 140 дел возбуждено по нарушениям при строительстве Восточного

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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По фактам нарушений при строительстве космодрома Восточный возбуждено более 140 уголовных дел. Как сообщил 20 ноября представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ущерб от преступлений составил 10 млрд рублей.

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«С 2014 года выявлено 17 тыс. различных нарушений закона, более тысячи человек привлечены к ответственности, в том числе должностные лица. Прокуратура осуществила свыше 14 тыс. мер прокурорского реагирования, в том числе направлялись иски в суд», — сказал он во время интервью на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

Среди выявленных нарушений: затягивание сроков строительства, крупные хищения бюджетных средств, несоблюдение строительных норм и правил.

«Были проблемы с пусковым стволом, когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии», — рассказал Куренной.

По его словам, всего по разным статям осуждены 50 человек с 2014 года. В этом году уже вынесены приговоры в отношении 27 человек. Куренной подчеркнул, что строительство второй очереди космодрома находится под пристальным вниманием.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках выплат рабочим и возможном срыве сроков строительства.

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