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В Норильске возбуждено дело против выехавшего на тротуар водителя

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В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника аварии с пострадавшими. 11 ноября в центре города 34-летний водитель Hyundai не справился с управлением, автомобиль занесло на тротуар.

Задев пешеходов, иномарка врезалась в стену жилого дома. В результате 32-летнего мужчину госпитализировали, еще трем девушкам понадобилась разовая медицинская помощь.

Водитель получил незначительные ушибы, передает ИА KrasnoyarskMedia. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Автомобилисту грозит два года тюрьмы.

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