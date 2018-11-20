В Норильске возбуждено дело против выехавшего на тротуар водителя

В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении виновника аварии с пострадавшими. 11 ноября в центре города 34-летний водитель Hyundai не справился с управлением, автомобиль занесло на тротуар.

Задев пешеходов, иномарка врезалась в стену жилого дома. В результате 32-летнего мужчину госпитализировали, еще трем девушкам понадобилась разовая медицинская помощь.

Водитель получил незначительные ушибы, передает ИА KrasnoyarskMedia. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Автомобилисту грозит два года тюрьмы.