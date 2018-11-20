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Полиция проверяет информацию об избиении пенсионерки на Кубани

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Кубанские правоохранители проверяют информацию об избиении пожилой женщины, запись которого появилась в Сети. Об этом «РИА Новости» 20 ноября сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На кадрах видеозаписи видно, как группа молодых людей набрасывается на человека. За кадром женщина говорит, что парни избили ее мать за просьбу не шуметь, чтобы не разбудить маленьких детей. В результате врачи диагностировали у 67-летней пенсионерки сотрясение мозга и перелом руки, а также кровоподтеки на лице.

Установлено, что инцидент произошел ночью несколько дней назад в станице Смоленской. Как пишет «Ридус», четверо парней и девушка шумно вели себя возле круглосуточного магазина. Женщина из расположенного рядом дома вышла к молодым людям и попросила их не шуметь, чтобы не разбудить внуков, в ответ на что молодежь набросилась на нее. По словам дочери потерпевшей, компания молодых людей находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В ситуации разбирается ОМВД по Северскому району Кубани. Как пишет сайт kp.ru, подозреваемый в нападении на пожилую женщину уже задержан. Им оказался 30-летний местный житель, поселившийся в станице недавно. В избиении женщины он признался, но причину своей агрессии объяснить не смог. В настоящее время он задержан на семь суток за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 ноября сообщалось, что в Москве безработный жестоко избил кормившую кошек пенсионерку.

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