Госдума приняла законопроект о масштабной реформе судопроизводства

Госдума в третьем окончательном чтении 20 ноября приняла законопроект о проведении масштабной реформы судопроизводства. Новые поправки направлены на упрощение судебного процесса, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, представители сторон в суде будут обязаны иметь высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности.

Некоторые поправки, внесенные в первом чтении, были удалены из окончательного текста закона. Так, освобождение судей от обязанности составлять мотивированные решения по большинству дел отменили при втором чтении. Этот пункт был обусловлен повышенной нагрузкой на судей.

«Отказ от составления мотивировочной части стал одним из наиболее спорных изменений. Сохранение этой нормы в качестве общего правила могло привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти», — пояснил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Глава комитета также отметил, что принятие законопроекта является важным шагом в реформировании и модернизации судопроизводства.

Изменения также расширят количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, в том числе путем увеличения порога суммы исковых требований о взыскании денежных средств. В Гражданском кодексе ценовой порог будет прежним — 100 тыс. рублей. А в арбитражном процессе порог для индивидуальных предпринимателей составит 400 тс. рублей, для юридических — 800 тыс. рублей.

Далее закон будет направлен на одобрение в Софет Федерации (СФ). После этого его передадут на подпись президенту России Владимиру Путину.