В Татарстане 99% ветеранов ВОВ получили жилье

В Республике Татарстан субсидии на улучшение жилищных условий получили 19005 из 19082 поставленных на учет ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

На данный момент 18999 ветеранов проживающих в республике уже получили жилье в новостройках или в квартирах вторичного рынка. Еще у шести ветеранов квартиры находятся на завершающей стадии строительства. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В 2018 году жилье получили 24 ветерана в восьми домах в Казани, в Арском и Высокогорском районах. В 2017 году квартиры были предоставлены 103 ветеранам.

Программа по улучшению жилищных условий ветеранам реализуется в Татарстане с 2006 года. В реестр были включены 19 082 ветерана.