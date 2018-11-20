Больше трети жителей Нижегородской области сделали прививки от гриппа

Около 37% населения Нижегородской области привиты от гриппа. Прививочная кампания в регионе продолжается.

По данным Роспотребнадзора, от гриппа защитились порядка 1,2 млн жителей региона. Среди вакцинированных около 300 тыс. детей. В ведомстве уточнили, что сделать прививку по-прежнему можно во всех поликлиниках Нижегородской области, а также в вакцинальных центрах. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Заболеваемость ОРВИ в регионе пока ниже эпидемического порога. В основном медики выявляют вирусы негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порога в Карелии. На карантин в связи с высокой заболеваемостью закрыли три класса.