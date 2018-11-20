Песков пояснил слова Путина об ответе на выход США из ДРСМД

Россия готова продолжать диалог США по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но ответ на выход американской стороны из соглашения неминуем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, значит ли заявление главы государства Владимира Путина об ответе на выход США из ДРСМД, что Россия будет размещать такие ракеты, Песков ответил, что Путин также говорил о готовности продолжать диалог.

«Второе, что касается неминуемого ответа РФ на выход США из ДРСМД. Да, это было сказано, и связано с тем, что в случае выхода США из ДРСМД может нарушить стратегический баланс», — сказал он.

Песков не стал конкретизировать, о каких именно шагах идет речь, отметив только, что это будут действия, необходимые для обеспечения безопасности и соблюдения российских национальных интересов.

Накануне, 19 ноября, Путин в ходе совещания c руководством Минобороны в Сочи заявил, что выход США из ДРСМД повлечет за собой неминуемый ответ. Он добавил, что Россия готова вести с США диалог на тему договора и надеется, что в Белом доме отнесутся к этому с полной ответственностью.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно США размещают по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.