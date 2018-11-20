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Песков пояснил слова Путина об ответе на выход США из ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия готова продолжать диалог США по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но ответ на выход американской стороны из соглашения неминуем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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На вопрос, значит ли заявление главы государства Владимира Путина об ответе на выход США из ДРСМД, что Россия будет размещать такие ракеты, Песков ответил, что Путин также говорил о готовности продолжать диалог.

«Второе, что касается неминуемого ответа РФ на выход США из ДРСМД. Да, это было сказано, и связано с тем, что в случае выхода США из ДРСМД может нарушить стратегический баланс», — сказал он.

Песков не стал конкретизировать, о каких именно шагах идет речь, отметив только, что это будут действия, необходимые для обеспечения безопасности и соблюдения российских национальных интересов.

Накануне, 19 ноября, Путин в ходе совещания c руководством Минобороны в Сочи заявил, что выход США из ДРСМД повлечет за собой неминуемый ответ. Он добавил, что Россия готова вести с США диалог на тему договора и надеется, что в Белом доме отнесутся к этому с полной ответственностью.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно США размещают по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность ДРСМД для мировой безопасности.

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