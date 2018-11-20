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Приморский край поставляет кедровые орехи в Китай по низкой цене

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Почти 6,8 тыс. т кедрового ореха на $2,5 млн отправили из Приморского края в Китай за 10 месяцев 2018 года. Средняя цена составила 26 рублей за 1 кг, это почти в 10 раз ниже розничной цены на внутреннем рынке.

«Большая разница в цене между оптом и розницей обусловлена спросом и желанием продавцов выставлять именно такие цены. Кроме того, в этом году орех плохого качества», — пояснил Алексей Карасев, директор ООО «Производственно-заготовительная база».

КНР является единственной страной, куда поставляют приморские кедровые орехи. Как отмечает ИА PrimaMedia, первый в регионе открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений прошел в мае.

Напомним, ученые благодаря анализу белков смогли рассортировать смешанные партии кедровых орехов на съедобные сибирские и чужеродного вида китайские. Российские исследователи с помощью генетических методов определили видовую чистоту партии чищеных семян.

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