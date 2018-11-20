Заведующую детсадом оштрафовали за наказание ребенка в Саратовской области

В Саратовской области руководительницу детского сада оштрафовали за негуманное отношение к ребенку. Мальчика заперли в актовом зале.

Инцидент произошел в поселке Сланцевый рудник. По данным правоохранительных органов, воспитатель в качестве меры наказания заперла шестилетнего мальчика одного в актовом зале. Заведующая детским садом, узнав о ситуации, не приняла мер к наказанию сотрудника. При этом прокуратурой установлено, что такая же ситуация с тем же ребенком произошла в 2016 году.

В отношении руководительницы было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Суд наложил на заведующую штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Улан-Уде воспитательницу обвинили в издевательствах над детьми. Она применила к воспитанникам в возрасте до двух лет физическое воздействие, а также закрыла ребенка одного в темном помещении.