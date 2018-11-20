Заболеваемость ОРВИ в Карелии достигла эпидемического порога

В Карелии за неделю выявлено более 4,7 тыс. случаев ОРВИ. В Роспотребнадзоре уточняют, что заболеваемость по республике находится на уровне эпидемического порога.

В связи с повышенной заболеваемостью был приостановлена учеба одного класса в гимназии Костомукши и двух классов в Петрозаводске. На столицу Карелии приходится почти половина случаев болезни, за неделю в больницы обратились 2,3 тыс. человек. Однако в городе заболеваемость ниже эпидпорога на 15,4%. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В Карелии продолжается вакцинация населения против гриппа. Вакцина поступила в полном объеме для детей и взрослых. При обследовании заболевших жителей республики вирусы гриппа выделены не были.

Ранее сообщалось, что в Жигаловском районе Иркутской области за неделю шесть детей и двое взрослых заболели пневмонией. Эпидемическая ситуация пока не наблюдается.