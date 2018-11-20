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Полуторагодовалую девочку нашли в снегу в одной майке у дома в Омске

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В Омске у подъезда одного из жилых домов нашли полуторагодовалую девочку. Ребенок лежал в снегу в одной майке. Девочку обнаружил один из местных жителей и вызвал полицию.

Позже правоохранительные органы выяснили, что девочка выпала из открытого окна второго этажа дома. В квартире на столе нашли записку от матери ребенка, в которой сообщается, что женщина отказывается от своих четырех детей и передает их на попечение государству. Под запиской также находился пакет документов на детей от полутора до шести лет, сообщает ИА «Омскрегион».

Также стало известно, что хозяйка квартиры некоторое время назад познакомилась в интернете с многодетной матерью-одиночкой и в ноябре пустила ее туда жить. 28-летняя женщина жила там около недели с младшей дочерью. Старшие дети, по предварительной информации, находятся в профилактории в Омской области.

Сейчас найденная в снегу малышка госпитализирована. У нее ушибы головы и грудной клетки, угрозы жизни нет. Мать, бросившую ее, разыскивают. Местные жители нашли страницу женщины в социальной сети. Судя по статусу, женщина была счастлива в браке.

Ранее сообщалось о том, что в Тосненском районе Ленинградской области нашли тело грудного ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Причины смерти предстоит установить медикам.

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