Суд признал законным штраф Альбац

Тверской суд Москвы признал законным штраф в 30 тыс. рублей главному редактору The New Times Евгении Альбац. Эту сумму журналистка должна заплатить за несвоевременное информирование Роскомнадзора о получении ее изданием денег от иностранных агентов.

«Решение о привлечении Альбац к административной ответственности признать законным», — передает слова судьи корреспондент «Известий».

Во вторник, 20 ноября, суд также рассмотрит жалобу на назначение штрафа в 22 млн рублей издателю журнала The New Times.

26 октября сообщалось, что мировой судебный участок Тверского района оштрафовал ООО «Новые времена» — издателя журнала The New Times и сайта newtimes.ru — на 22 млн рублей. Суд установил, что издатель The New Times получил 22,25 млн рублей от признанного иностранным агентом НКО «Фонд поддержки свободы пресс» и не предоставил в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за II, III и IV кварталы 2017 года.

В связи с этим редакция объявила о сборе средств на погашение штрафа. За четыре дня им удалось собрать свыше 25 млн рублей. 15 ноября Евгения Альбац отказалась говорить о том, как намерена распорядиться пожертвованиями, если суд решит отменить штраф в 22 млн рублей.